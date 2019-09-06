Вілкулу та Колєснікову оголосли підозру, вони в розшуку – Луценко

Вілкул і Колєсніков свого часу "рулили" в Дніпропетровській області

Джерело: пост екс-генпрокурора в Facebook

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко стверджує, що екс-нардепам "Опозиційного блоку" Олександру Вілкулу і Дмитру Колєснікову оголосили підозри та почали процедуру розшуку.

Пряма мова: "Колишніх народних депутатів Вілкула і Колєснікова рік тому взяли під захист Регламентний комітет і ВР, не давши дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності. І лише після втрати ними депутатського статусу, вчора їм оголошено підозри і розпочато процедуру розшуку".

Деталі: На сайті ГПУ розміщено повідомлення про оголошення підозри колишньому голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації (народному депутату восьмого скликання) за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) без вказування прізвища.

"Встановлено, що протягом 2011-2012 років колишній голова Дніпропетровської ОДА всупереч положенням Земельного кодексу України надав земельні ділянки сільськогосподарського призначення гірничо-збагачувальним комбінатам, змінивши їх цільове призначення з сільськогосподарських земель на землі промисловості", – йдеться в повідомленні.

Олександр Вілкул обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА з березня 2010 по грудень 2012 року.

В іншому повідомленні на сайті ГПУ ймовірно йдеться про Дмитра Колєснікова.

"Встановлено, що у період з червня-грудня 2012 року колишній голова Агентства держмайна України, зловживаючи службовим становищем, вчинив незаконні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу Державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади" у Дніпрі загальною площею майже 7 тис кв м", - текст повідомлення збігається з обгрунтуванням підозри ГПУ від 2018 року.

"Українська правда" звернулася по коментар до Генеральної прокуратури та до поліції. Наразі в розшукових обліках МВС прізвища Вілкула і Колєснікова відсутні.

Нагадаємо: В жовтні 2018 року Верховна Рада 8 скликання провалила голосування за зняття недоторканності з народних депутатів від "Опоблоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.