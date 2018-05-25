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Луценко вніс подання на нардепа з "Опоблоку"

П'ятниця, 25 травня 2018, 13:14

Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова.

Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган в Твіттері.

Подання вже зареєстровано в апараті ВР.

 

"Слідством встановлено, що Дмитро Колєсніков, перебуваючи на посаді голови Агентства держмайна України, зловживаючи службовим становищем, вчинив певні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади" у Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв.м",  - пише Сарган.

До обрання у Верховну Раду депутат від "Опозиційного блоку" Колєсніков з 24 грудня 2012 року по 2 березня 2014 року обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

Раніше у травні генпрокурор передав до парламенту подання на двох депутатів.

5 травня – подання на депутата "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва, якого ГПУ підозрює в декларуванні недостовірної інформації.

18 травня Луценко спрямував парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутата з групи "Воля народу", екс-"регіонала" Олександра Пономарьова за перешкоджання журналістам.

Пономарьов вважає, що Верховна Рада не проголосує за зняття з нього недоторканності за це.

25 травня народний депутат Павло Пинзеник зазначив, що регламентний комітет Верховної Ради отримав подання Генеральної прокуратури на Пономарьова й Дунаєва, однак досі невідомо, коли їх розглядатимуть.

Українська правда

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Теми: недоторканністьГенпрокуратура
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