Луценко вніс подання на нардепа з "Опоблоку"

Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова.

Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган в Твіттері.

Подання вже зареєстровано в апараті ВР.

"Слідством встановлено, що Дмитро Колєсніков, перебуваючи на посаді голови Агентства держмайна України, зловживаючи службовим становищем, вчинив певні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади" у Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв.м", - пише Сарган.

До обрання у Верховну Раду депутат від "Опозиційного блоку" Колєсніков з 24 грудня 2012 року по 2 березня 2014 року обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Раніше у травні генпрокурор передав до парламенту подання на двох депутатів.

5 травня – подання на депутата "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва, якого ГПУ підозрює в декларуванні недостовірної інформації.

18 травня Луценко спрямував парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутата з групи "Воля народу", екс-"регіонала" Олександра Пономарьова за перешкоджання журналістам.

Пономарьов вважає, що Верховна Рада не проголосує за зняття з нього недоторканності за це.

25 травня народний депутат Павло Пинзеник зазначив, що регламентний комітет Верховної Ради отримав подання Генеральної прокуратури на Пономарьова й Дунаєва, однак досі невідомо, коли їх розглядатимуть.