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Запорізька область отримала нового керівника

П'ятниця, 6 вересня 2019, 11:53
Запорізька область отримала нового керівника

Джерело: засідання Запорізької облради 6 вересня

Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов офіційно представив нового керівника Запорізької області Віталія Туринка.

Пряма мова Трофімова: "Дозвольте представити нового голову Запорізької державної адміністрації. Ця людина довела свою спроможність бути керівником – оперативним, професійним, виваженим. Це фахівець, якому ми довіряємо. Зустрічайте: Туринок Віталій Вікторович". 

 
Віталій Туринок (справа) - новий голова ОДА

Пряма мова Туринка: "Мені випала велика честь. Для мене це велика відповідальність. Я часто себе запитував, чи хватить у мене сил очолити ті зміни, які доручив президент. Сподіваюся, на розуміння і допомогу. Мій основний лозунг на посаді – порядність і чесність".  

Деталі: Трофімов показав указ про призначення Туринка.

Він також пояснив, що президент Володимир Зеленський хотів приїхати на представлення глави ОДА, але не зміг через те, що наразі "в активній фазі формування уряду".

Туринок відразу ж призначив нараду на суботу, на якій просить прозвітувати про виконання доручень, які дав президент під час візиту на Запоріжжя 18 липня.

Для довідки: 45-річний Віталій Туринок є власником найбільшої частки у Рівненському домобудівному комбінаті, який виробляє бетон і залізобетон.

У своїй декларації Туринок вказав, що він є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Вест-Пром", ПП "Інтертрейд" та ТДВ "Рівненський домобудівний комбінат".

Він одружений, має трьох дітей. Його дружина володіє будинком (737,5 кв.м) та квартирою (71,78 кв.м) у Запоріжжі, а також Mazda 6 (2015 року випуску).

Туринок нерухомого чи рухомого майна не має, але задекларував три годинники загальною вартістю як квартира (майже 0,8 мільйона).  

Передісторія: 

  • 21 серпня Кабінет міністрів погодив запропоновані президентом Володимиром Зеленським кандидатури на посади глав Вінницької, Запорізької та Рівненської облдержадміністрацій, серед них і Туринка.  

Ірина Балачук, УП
Теми: Запорізька областьмісцева влада
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