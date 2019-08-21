Кабмін погодив ще трьох губернаторів від Зеленського

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Середа, 21 серпня 2019, 14:00

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Кабінет міністрів в середу погодив запропоновані президентом Володимиром Зеленським кандидатури на посади глав Вінницької, Запорізької та Рівненської облдержадміністрацій.

Представник президента в Кабміні Андрій Герус: "Погодили всіх трьох".

Деталі: На посаду голови Вінницької ОДА був запропонований Владислав Скальський, Запорізької – Віталій Туринок і Рівненській – Віталій Коваль.

Раніше в середу віце-прем'єр Павло Розенко висловив обурення, що при подачі цих кандидатур на розгляд Кабміну не були проведені відповідні конкурси. За словами Розенка, відбір кандидатів відбувався кулуарним способом і без громадського обговорення.

Владислав Скальський з червня 2016 року працює заступником Вінницького міського голови.

Віталій Туринок є власником найбільшої частки у Рівненському домобудівному комбінаті, який виробляє бетон і залізобетон.

Віталій Коваль керує двома київськими фірмами – "ВВВ Монтаж" (будівництво доріг і автострад) і "Санако" (оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин). Також Коваль є першим віце-президентом Федерації греко-римської боротьби.

"ВВВ Монтаж" зареєстрований у Києві, однак держзамовлення на отримує лише на Рівненщині. 

Знати більше: Торговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського. Досьє

Нагадаємо:

  • 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив або відсторонив від посади 15 голів ОДА.
  • Пізніше Кабінет міністрів схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення ще трьох голів обласних державних адміністрацій.
  • 19 червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від Зеленського надійшли перші п'ять пропозицій на призначення глав ОДА. 

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Теми: Кабінет міністрів Зеленський регіони


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