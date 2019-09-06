Букін відкидає звинувачення щодо виведення "Укрспецекспорту" з-під контролю "Укроборонпрому"

Колишній генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Павло Букін заявляє, що новий статут ДК "Укрспецекспорт" не позбавляє "Укроборонпром" контролю над цією компанією.

Джерело: Коментар УП екс-гендиректора концерну "Укроборонпром" Павла Букіна

Пряма мова: "Інформація, оприлюднена медіа-угрупованням "Бігус-інфо", щодо змін у статуті ДК "Укрспецекспорт", які буцімто обмежують повноваження ДК "Укроборонпром" з управління підприємствами-спецекспортерами, є суцільною брехнею та маніпуляцією. Наголошую, що зміни, внесені до Статуту компанії, є юридично вивіреними, відповідають Закону "Про особливості управління об'єктами державної власності в ОПК", Статуту ДК "Укроборонпром", іншим нормативно-правовим актам. Жодне з прав та функцій Концерну, не порушено і не звужено".

Букін наполягає, що зміни у статуті не дають Укрспецекспорту право виконувати не усі рішення Концерну, а тільки ті, що прийняті за результатами перевірок.

"Це – тотальна брехня, адже пункти 1.5, 6.2, 8.1. Статуту містять норми, про те, що "Концерн видає обов’язкові до виконання Компанією накази, розпорядження та доручення". Окрім того, згідно п. 15 Статуту Концерну його учасники зобов'язані виконувати рішення органів управління Укроборонпрому", - заявив він.

Букін заявив, що гендиректор Укрспецекспорту може без погодження з Укроборонпромом призначати працівників компанії (окрім заступників), встановлювати рівень зарплат, затверджувати структуру і штатний розклад.

"У законі не передбачено іншого механізму, аніж цей, а тому він має бути чинним у відносинах Укрспецекспорту і Укроборонпрому. При цьому Концерн залишає за собою право видавати будь-які накази, обов’язкові для виконання, в тому числі і з цього приводу" - пояснив він.

Букін також спростовує твердження, що зміни до Статуту обмежують повноваження Укроборонпрому з управління спецекспортерами, оскільки прибрано норми про затвердження Концерном фінансових планів Укрспецекспорту, а також – про погодження ним договорів і доручень щодо спільної діяльності та управління майном.

"Норму про фінплан прибрали, оскільки ст.75 Господарського кодексу чітко визначає, в яких випадках цей документ затверджує Кабмін, а в яких – Концерн. Щодо інших перерахованих документів, то ці питання повністю відрегульовано чинним законодавством. Зміни до Статуту прибирають зайве дублювання, але жодним чином не обмежують права Концерну, закріплені правовою системою країни", - запевнив він.

Букін додав, що "за захистом своїх прав планує звернутися до суду".

Що було раніше: 30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Букіна з посади гендиректора концерну. Новим очільником призначив екс-міністра економічного розвитку, голову наглядової ради коцерну Айвараса Абромавичуса.

Для довідки: Павло Букін керував "Укрспецекспортом" у 2015-2018 роках. У ці роки підприємство за завищеною в рази ціною закупало російські деталі для військової техніки.

Нині гендиректор "Укрспецекспорту" – екс-заступник Букіна Сергій Проскуркін.

Нагадаємо:

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, за які держпідприємства переплачували в рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.

Так, "Укроборонпром" закупив російські деталі для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони. 80% авансу розділили між собоюучасники схеми. Як свідчить їхнє листування, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – Павло Букін.

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус доручив розслідувати підписання екс-гендиректором Павлом Букіним наказу про зміну статуту ДК "Укрспецекспорт".

Знати більше: Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2