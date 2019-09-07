Парі із Зеленським: Філатов показав міст, про який бився об заклад і сказав, коли піде з посади

Джерело: Facebook мера Дніпра Бориса Філатова, канал "34"

Мер Дніпра Борис Філатов продемонстрував новий міст, про який він бився об заклад з президентом Володимиром Зеленським і готовий піти з посади, коли у місті відкриється новий аеропорт.

Пряма мова: "Доброго ранку, Дніпро, коли ви побачите це відео, міст вже буде відкрито", - заявив Філатов у відео, яке оприлюднив вранці 7 вересня.

"Хто виграв цю суперечку? Лише Дніпро. Чи тримався я за своє крісло? Ніколи. Я готовий хоч завтра з ним розлучитися, наприклад, за аеропорт. Бо Дніпро хоче літати, а йому обрізали крила", - заявив мер.

"Рівно в той день, коли у Дніпрі буде відкрито новий аеропорт, я готовий написати заяву", - додав Філатов.

Рух мостом, за повідомленням місцевих ЗМІ, дозволили близько 6 ранку у суботу: на переправі прибрали огорожі для проїзду легкового, вантажного і громадського транспорту.

Що було раніше: У липні під час візиту президента України до Дніпра Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов домовилися, що мер піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.

9 серпня правоохоронці з експертами оглянули міст та взяли зразки бетону для судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи.

Прокуратура Дніпропетровської області почала перевірку фактів можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту Нового мосту у Дніпрі провадження в рамках кримінального провадження за ст. 191 КК.

Центральний (або Новий) міст, який з'єднує правий та лівий берег Дніпра, був відкритий у 1966 році. Його капітальний ремонт розпочали у 2017 році.