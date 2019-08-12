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За мост, из-за которого Зеленский поспорил с Филатовым, взялась прокуратура

Понедельник, 12 августа 2019, 11:44
За мост, из-за которого Зеленский поспорил с Филатовым, взялась прокуратура

Источник: Прокуратура Днепропетровской области

Прокуратура Днепропетровской области проверяет факты возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре.

Сообщение пресс-службы: "Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по факту возможного присвоения бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре (ст. 191 УК Украины)".

Детали: 9 августа правоохранители с экспертами осмотрели мост, а также взяли образцы бетона (керны) для судебной строительно-технической и товароведческой экспертизы.

Досудебное расследование продолжается.

Почему это важно. Новому автодорожному мосту, который соединяет правый и левый берег Днепра, уже 53 года. Его капитальный ремонт начали в 2017 году. В июле президент дал мэру Днепра 2 месяца на завершение ремонта, иначе тот будет вынужден уйти с должности.

История вопроса:

  • Президент Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов договорились, что городской голова подаст в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября.

Укинская правда

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Темы: прокуратураДнепр
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