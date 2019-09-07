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Із "Борисполя" і "Внуково" вилетіли літаки з утримуваними особами

Субота, 7 вересня 2019, 12:25
Із Борисполя і Внуково вилетіли літаки з утримуваними особами

Літаки особами, які підлягають обміну, вилетіли з Москви та Києва.

Джерело: Інтерфакс-Україна, сторінка Кирила Тимошенка в Facebook

Як пише «Інтерфакс-Україна», літак спеціального льотного загону "Росія" з громадянами РФ, що підлягають обміну, вилетів з Києва до Москви.

Пряма мова джерела: Щойно з Борисполя вилетів російський борт з переданими російській стороні громадянами.

Деталі: Одночасно з Москви, за словами співрозмовника агентства, вилітає український борт з громадянами України, яких РФ передає в рамках взаємного звільнення.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що він та помічник президента Андрій Єрмак вилітають із московського аеропорту «Внуково» з українськими політв’язнями.

У той же час, адвокат ряду громадян РФ, які утримувалися в Україні, Валентин Рибін написав, що літак з росіянами відлітає без Руслана Гаджиєва, який значиться у списках на обмін.

Співрозмовник УП в оточенні президента Володимира Зеленського повідомив, що звільнених українців зустрічатимуть в аеропорту «Бориспіль», зустрічі на Банковій не буде.

Пряма мова співрозмовника УП: Ми нікого в ОПУ тягнути не будемо. Їх усіх зачекались вдома.

За даними УП, українських політв’язнів одразу по прильоті повезуть до лікарні «Феофанія».

Що було раніше: У суботу зранку адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин підтведили, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО "Лефортово" до пункту обміну.

Пізніше російський спецборт «Ту-204-300» під номером RSD092 приземлився в аеропорту «Бориспіль» у Києві.

Українська правда

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