Сенцов: Наша боротьба не закінчується

13791 перегляд
Субота, 7 вересня 2019, 15:13

Джерело: коментар Олега Сенцова і Романа Сущенка в аеропорту "Бориспіль", повідомляє Інтерфакс-Україна

Політв'язень Олег Сенцов, який повернувся в Україну 7 вересня в рамках обміну, висловив надію, що інші полонені також будуть звільнені і заявив, що навіть після цього "боротьба не закінчується".

Пряма мова: "Ми раді бути на рідній землі. Хочеться сказати спасибі всім людям, які боролися за нас, домагалися нашого звільнення і його домоглися. Сподіваюся, що інші полонені будуть звільнені. Але навіть після звільнення останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко", - заявив Сенцов. 

У свою чергу український журналіст Роман Сущенко подякував президенту Володимиру Зеленському за звільнення і п'ятому президенту України Петру Порошенку за зусилля, докладені до початку цього процесу.

"Символічно, що нас усіх, 35 осіб, звільнили через два тижні після Дня Незалежності України ... Я хотів би звернутися до президента Зеленського та сказати, що сьогодні він зробив щасливими 35 українських сімей", - зазначив він.

Нагадаємо, 

  • 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін утримуваними особами за формулою "35 на 35".
  • Бранці Кремля повернулися в Україну, прилетівши спецрейсом до аеропорту "Бориспіль". 
  • У свою чергу Україна передала російській стороні 35 осіб, 11 з них були помилувані, 19-ом скасовано запобіжний захід, двоє вже перебували на волі, а одного було передано Росії раніше.  

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Сенцов Росія Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
РосЗМІ: Зміни у "формулу" обміну можуть внести в останній момент 6 вересня 2019, 11:28
Чому Україна не може допомогти українським політичним в'язням за кордоном 6 вересня 2019, 09:00
Справа Цемаха та обмін полоненими. Коли українці можуть повернутися додому 4 вересня 2019, 18:05
Усі новини
Головні новини
УЄФА виділило майже 390 млн євро на рахунки Суркіса, а не ФФУ – Der Spiegel
"Прощавай, немита Московіє": звільнені політв’язні розповіли про свої плани
Трамп привітав Україну з обміном: Можливо, перший гігантський крок до миру
Звільнених українців повезли до лікарень, Клих у реанімації
Усі новини
соціум

6 продуктів, які варто купувати не економлячи

Кіно

10 фільмів, які допоможуть вам бути толерантними

екологія

За чистотою повітря в Києві тепер можна слідкувати онлайн