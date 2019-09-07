Сенцов: Наша боротьба не закінчується

Джерело: коментар Олега Сенцова і Романа Сущенка в аеропорту "Бориспіль", повідомляє Інтерфакс-Україна

Політв'язень Олег Сенцов, який повернувся в Україну 7 вересня в рамках обміну, висловив надію, що інші полонені також будуть звільнені і заявив, що навіть після цього "боротьба не закінчується".

Пряма мова: "Ми раді бути на рідній землі. Хочеться сказати спасибі всім людям, які боролися за нас, домагалися нашого звільнення і його домоглися. Сподіваюся, що інші полонені будуть звільнені. Але навіть після звільнення останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко", - заявив Сенцов.

Сенцов: Даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается (видео Магазова) pic.twitter.com/EJOZUkdg76 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 7, 2019

У свою чергу український журналіст Роман Сущенко подякував президенту Володимиру Зеленському за звільнення і п'ятому президенту України Петру Порошенку за зусилля, докладені до початку цього процесу.

"Символічно, що нас усіх, 35 осіб, звільнили через два тижні після Дня Незалежності України ... Я хотів би звернутися до президента Зеленського та сказати, що сьогодні він зробив щасливими 35 українських сімей", - зазначив він.

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