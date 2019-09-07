Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенцов: Наша боротьба не закінчується

Субота, 7 вересня 2019, 15:13

Джерело: коментар Олега Сенцова і Романа Сущенка в аеропорту "Бориспіль", повідомляє Інтерфакс-Україна

Політв'язень Олег Сенцов, який повернувся в Україну 7 вересня в рамках обміну, висловив надію, що інші полонені також будуть звільнені і заявив, що навіть після цього "боротьба не закінчується".

Пряма мова: "Ми раді бути на рідній землі. Хочеться сказати спасибі всім людям, які боролися за нас, домагалися нашого звільнення і його домоглися. Сподіваюся, що інші полонені будуть звільнені. Але навіть після звільнення останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко", - заявив Сенцов. 

У свою чергу український журналіст Роман Сущенко подякував президенту Володимиру Зеленському за звільнення і п'ятому президенту України Петру Порошенку за зусилля, докладені до початку цього процесу.

"Символічно, що нас усіх, 35 осіб, звільнили через два тижні після Дня Незалежності України ... Я хотів би звернутися до президента Зеленського та сказати, що сьогодні він зробив щасливими 35 українських сімей", - зазначив він.

Нагадаємо, 

  • 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін утримуваними особами за формулою "35 на 35".
  • Бранці Кремля повернулися в Україну, прилетівши спецрейсом до аеропорту "Бориспіль". 
  • У свою чергу Україна передала російській стороні 35 осіб, 11 з них були помилувані, 19-ом скасовано запобіжний захід, двоє вже перебували на волі, а одного було передано Росії раніше.  

Теми: СенцовРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Сенцов
Сенцов отримав контузію на фронті
Сенцова підвищили у званні
Фільм Сенцова "Носоріг" отримав Гран-прі на польському кінофестивалі
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: