Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МЗС РФ тепер хочуть, щоб Україна скасувала «блокаду» і платила пенсії в ОРДЛО

Субота, 7 вересня 2019, 16:13

У МЗС РФ вважають, що для «вирішення комплексних проблем, що накопичилися на Південному Сході України», українська влада повинна здійснити ряд кроків.

Джерело: коментар Департаменту інформації і друку МЗС РФ у зв'язку з взаємним звільненням осіб, утримуваних на території Росії і України

Дослівно заява: Для успішного вирішення комплексних проблем, що накопичилися, на Південному Сході України місцевим жителям потрібно, перш за все, відчути зміну ставлення до себе з боку Києва, яке б, в першу чергу, виражалося в припиненні обстрілів, скасуванні торгово-економічної і транспортної блокади, відновленні соціальних виплат і пенсій.

Очевидно, що звичка звинувачувати Росію у всіх бідах України повинна залишитися в минулому.

Деталі: У МЗС РФ заявили, що розглядають обмін утримуваними особами між Україною і РФ як позитивний сигнал, «за яким повинні послідувати інші важливі кроки з виведення з глухого кута нинішньої ситуації в російсько-українських відносинах і реалізації Мінських угод».

Дослівно: Це стало можливим завдяки виконанню домовленостей, досягнутих особисто президентами Росії і України. На відміну від своїх попередників, нова адміністрація Володимира Зеленського продемонструвала здоровий підхід і готовність до компромісів.

Сподіваємося, що цей крок створить позитивний фон для предметної роботи в рамках Мінської контактної групи і «Нормандського формату».

...Сподіваємося, що узгоджене взаємне звільнення осіб послужить консолідації всіх здорових політичних сил в Україні навколо ідеї якнайшвидшого завершення кровопролитного конфлікту і нормалізації добросусідських відносин з Росією.

Що було раніше: У суботу відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Росія
Рішення прийнято! Що і як конфіскували в агресора за 500 днів війни
Конфіскувати активи РФ: УП і Transparency International розробили спецпроєкт
Світ притягне Росію до відповідальності в разі удару по ЗАЕС – Держдеп
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: