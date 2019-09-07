У МЗС РФ тепер хочуть, щоб Україна скасувала «блокаду» і платила пенсії в ОРДЛО

У МЗС РФ вважають, що для «вирішення комплексних проблем, що накопичилися на Південному Сході України», українська влада повинна здійснити ряд кроків.

Джерело: коментар Департаменту інформації і друку МЗС РФ у зв'язку з взаємним звільненням осіб, утримуваних на території Росії і України

Дослівно заява: Для успішного вирішення комплексних проблем, що накопичилися, на Південному Сході України місцевим жителям потрібно, перш за все, відчути зміну ставлення до себе з боку Києва, яке б, в першу чергу, виражалося в припиненні обстрілів, скасуванні торгово-економічної і транспортної блокади, відновленні соціальних виплат і пенсій.

Очевидно, що звичка звинувачувати Росію у всіх бідах України повинна залишитися в минулому.

Деталі: У МЗС РФ заявили, що розглядають обмін утримуваними особами між Україною і РФ як позитивний сигнал, «за яким повинні послідувати інші важливі кроки з виведення з глухого кута нинішньої ситуації в російсько-українських відносинах і реалізації Мінських угод».

Дослівно: Це стало можливим завдяки виконанню домовленостей, досягнутих особисто президентами Росії і України. На відміну від своїх попередників, нова адміністрація Володимира Зеленського продемонструвала здоровий підхід і готовність до компромісів.

Сподіваємося, що цей крок створить позитивний фон для предметної роботи в рамках Мінської контактної групи і «Нормандського формату».

...Сподіваємося, що узгоджене взаємне звільнення осіб послужить консолідації всіх здорових політичних сил в Україні навколо ідеї якнайшвидшого завершення кровопролитного конфлікту і нормалізації добросусідських відносин з Росією.

Що було раніше: У суботу відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.