Звільнених українців повезли до лікарень, Клих у реанімації

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Субота, 7 вересня 2019, 16:31

Українських моряків разом з їхніми рідними привезли до військового госпіталю у Києві, а інших звільнених у суботу українців – до лікарні "Феофанія".

Джерело: Укрінформ, 112 Україна

Деталі: Моряків з рідними привезли з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до військового госпіталю двома автобусами.

Крім того, 11 цивільних звільнених українців з рідними привезли до клінічної лікарні "Феофанія" на обстеження.

Начальник медичної частини військового госпіталю Олександр Циц у коментарі журналістам повідомив, що серед моряків, які повернулися з РФ, немає осіб у важкому стані.

Пряма мова: Слава богу, важких станів немає. Практично всі в задовільному стані.

Деталі: Як повідомляє «112 Україна», близько 17 години з лікарні «Феофанія» поїхали Олег Сенцов, Володимир Балух та Микола Карпюк.

Адвокат Карпюка Олексій Барановський повідомив, що їх відпустили лікарі. Він також повідомив, що звільнений політв’язень Станіслав Клих перебуває в реанімації.

Що було раніше: У суботу відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Микола Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

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Теми: полонені


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