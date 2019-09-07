"Прощавай, немита Московіє": звільнені політв’язні розповіли про свої плани

Кореспондент агентства "Укрінформ" Роман Сущенко після повернення із російського ув’язнення збирається повернутися до журналістики, а Олександр Кольченко хоче продовжити навчання.

Джерело: коментарі звільнених політв’язнів по прибутті до аеропорту «Бориспіль», Радіо Свобода, Укрінформ, Громадське

Сущенко: Звичайно, я й нікуди не йшов від неї (журналістики – ред.). Повернуся в рідне агентство "Укрінформ".

Сущенко заявив, що хоче "поспілкуватися з колегами, обійнятися з друзями, поїхати на могилу до батька", який помер на початку березня 2018 року, коли його син перебував під арештом у Росії.

Інший звільнений українець Олександр Кольченко після п’яти років у в’язниці висловив бажання продовжити навчання в Таврійському національному університеті.

Кольченко: [Буду вчитися] за тією ж спеціальністю – туризм. [Буду] агентом з організації туризму.

У відповідь на питання, чи збирається він повертатися до анексованого Росією Криму, він заявив: "Коли [президента Росії Володимира] Путіна повалять – обов’язково".

Кольченко розповів, що привіз до України майже 20 кг листівок, які до нього надійшли у російську колонію. Про свій фізичний стан він сказав, що "все добре".

Звільнений українець Павло Гриб розповів, що не хоче згадувати те, що з ним відбулося за ці більш ніж два роки.

Гриб: Мене не було більше двох років. Що можу сказати? Дуже добре, що повернувся, і прощавай, немита Московіє. Поки не хочу загадувати, але хотілось би проїхатися, з усіма в'язнями поговорити, потім може додому.

Хлопець також зауважив, що повернувся додому «з патріотичними почуттями». На запитання про здоров’я він зазначив, що почувається "нормально".

Володимир Балух розповів, що найбільше під час перебування в ув’язненні його підтримували листи.

Балух: Найбільше мене підтримували листи від людей. Коли на грані і отримуєш листи, ти їх завжди чекаєш і кожну хвилину використовуєш, щоб відповісти, і цим живеш.

Балух також прокоментував український прапор, який висів над його будинком в Криму після анексії і через який він перед затриманням отримував погрози. На запитання про те, що якби можна було повернути час назад, чи вчинив би він так само, Балух сказав: "Однозначно, навіть без варіантів".

Що було раніше: У суботу відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Микола Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.