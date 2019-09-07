Баканов про обмін: Поїздки Медведчука до РФ - його особиста піар-ініціатива
Поїздки голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука в Росію були його "власною піар-ініціативою".
Джерело: бліц-інтерв'ю глави СБУ Івана Баканова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Деталі: За словами Баканова, до процесу обміну Медведчука залучено не було і в Росії він їздив самостійно.
"Усі його поїздки до РФ були його власною PR-ініціативою", - заявив глава СБУ.
Нагадаємо,
- 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких - 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.
- Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.
- Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук за часів президента Петра Порошенка брав участь в переговорах про обмін полоненими.
- У квітні 2019 року Порошенко припинив зустрічі з Медведчуком і доручив Службі безпеки України перевірити, чи потрібна участь кума Путіна у переговорах про звільнення заручників.
- 30 серпня українські депутати від "Опозиційною платформи – За життя" Віктор Медведчук та Вадим Рабинович заявили, що побачили у СІЗО "Лефортове" українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха. Адвокатів Балуха і Кольченка у СІЗО не пустили.
- У команді нового президента Володимира Зеленського хотіли виключити Медведчука з переговорів, але той заявляв, що це не вдасться.
- Також Медведчук обіцяв далі вести переговори нібито заради "миру" і вести партію в парламент заради реалізації Мінських угод.
- Перед президентськими виборами Медведчук пропонував Зеленському у разі перемоги укласти угоду з Кремлем, щоб відновити контроль над Донбасом і отримати дешевий російський газ.
- Також Медведчук заявляв, що Москва і бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської згодні з його "планом" по "встановленню миру".
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