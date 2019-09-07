Баканов про обмін: Поїздки Медведчука до РФ - його особиста піар-ініціатива

Поїздки голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука в Росію були його "власною піар-ініціативою".

Джерело: бліц-інтерв'ю глави СБУ Івана Баканова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Деталі: За словами Баканова, до процесу обміну Медведчука залучено не було і в Росії він їздив самостійно.

"Усі його поїздки до РФ були його власною PR-ініціативою", - заявив глава СБУ.

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