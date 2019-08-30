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Медведчук відвідав Клиха й Карпюка, адвокатів Балуха і Кольченка у СІЗО не пустили

П'ятниця, 30 серпня 2019, 15:59

Джерело: канал "112 Україна", Meduza.

Українські депутати від "Опозиційною платформи – За життя" Віктор Медведчук та Вадим Рабинович заявили, що побачили в СІЗО "Лефортове" українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха.

Лідери ОПЗЖ дали коментар журналісту "112 Україна" біля одного зі входів у московський слідчий ізолятор "Лефортове".

Вадим Рабинович: "Ми зустрічалися з Миколою Карпюком. Ми зустрічалися з Сергієм Романовичем Клих (...) Ми привезли їм полтавське сало, підкопчене сьогодні вночі на соломці, з українським хлібом – вони були дуже раді такому подарунку зі своєї землі. Віктор Володимирович привіз ще Клиху від матері цукерки і лист.

Ми з ними поспілкувалися. Я думаю, що хлопці в нормальній формі, добре виглядають, оптимістично налаштовані. Звісно, нікого не прикрашає це все – але, тим не менше, все нормально".

Рабинович про обмін: "Попереджаючи ваші питання: обмінами займається держава. І, на відміну від режиму Порошенка, який спеціально гальмував протягом двох років майже всі обміни – і ті, які Віктор Володимирович підготував до цього, і ті, які мали бути, ми про це коли-небудь розповімо більше – з президентом Зеленським інша ситуація.

Вони сьогодні ведуть переговори. Веде переговори і міністр внутрішніх справ по своїй лінії. Вони досить успішні.

Чи були проблемки? Так, особливо з тими людьми, які не моряки, не наші, а саме арештовані в Росії. Я не буду вам більше нічого розповідати – ми приїхали не за медалями та орденами, ми приїхали виправити деякі моменти, можливо, чимось допомогти".

Віктор Медведчук: "Наш приїзд – це гуманітарна акція. Ми домовлялися про це не сьогодні і навіть не вчора – така домовленість існувала раніше, ми зверталися з проханням від нашої партії...

Щоб готовність (Кремля на обмін) дозріла, щоб вона мала місце, ми, в тому числі, перебуваємо сьогодні в Москві... Як люди, до яких звернулися родичі Карпюка і Клиха".

 

Водночас, голова "Агори" Павло Чиков повідомив, що адміністрація слідчого ізолятора "Лефортове" не пропустила адвокатів українців Володимира Балуха й Олександра Кольченка – Ольгу Дінзе та Світлану Сидоркіну.

Він назвав це порушенням закону.

Цьому передували чутки про взаємне звільнення Росією та Україною утримуваних у неволі громадян.

Співробітниця Верховної Ради Ганна Ісламова у ніч на 30 серпня повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її допис репостнув новопризначений генпрокурор України Руслан Рябошапка.

Однак в Офісі президента України та Службі безпеки України повідомили, що обмін утримуваними особами з Росією ще не завершено.

Передісторія:

  • 22 серпня російські ЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
  • Перед цим до СІЗО "Лефортово", де перебували 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
  • Припускали, що їх разом із моряками можуть видати Україні для "відбування покарання" в обмін на росіян,які утримуються за гратами в Україні.
  • 22 серпня стало відомо, що щонайменше для 4 затриманих в Україні оформлюють документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
  • 28 серпня суд в Україні випустив із СІЗО головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді. За даними УП, Вишинський сам погодився взяти участь у взаємному звільненні осіб між країнами.
  • 29 серпня з'явилася інформація, що кримчанина Олега Сенцова теж доставили до Москви з далекого міста Лабитнангі .

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніМедведчукРосіяБалух
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