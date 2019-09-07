Денісова: Росія утримує ще 110 громадян України
Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.
Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє "Радіо Свобода".
Деталі: "Звільнимо всіх ... У наших списках – це 110 осіб у Росії й окупованому нею Криму», – заявила Денісова.
У свою чергу міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що робота над звільненням всіх утримуваних у Росії українців триває.
"Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки та інші наші нарешті з нами. Але не всі. Продовжуємо роботу, хоч як це складно. Результат того вартий – повернуті друзі", зазначив він у Твіттері.
Раніше у Службі безпеки України заявили, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців.
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Нагадаємо,
- 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких - 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.
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Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.