Денісова: Росія утримує ще 110 громадян України

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє "Радіо Свобода".

Деталі: "Звільнимо всіх ... У наших списках – це 110 осіб у Росії й окупованому нею Криму», – заявила Денісова.

У свою чергу міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що робота над звільненням всіх утримуваних у Росії українців триває.

"Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки та інші наші нарешті з нами. Але не всі. Продовжуємо роботу, хоч як це складно. Результат того вартий – повернуті друзі", зазначив він у Твіттері.

Раніше у Службі безпеки України заявили, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців.

Читайте також:

Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля

Нагадаємо,