ЄС: нарешті Сенцов, моряки та інші українці повернулися додому

Європейський союз сподівається, що Україна і РФ використають сьогоднішній обмін як імпульс для врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві головного дипломата ЄС Федеріки Могеріні.

"Сьогодні відбувся обмін полоненими між Україною і Росією. Це означає, що, нарешті, Олег Сенцов, Павло Гриб, Едем Бекіров, 24 захоплених українських моряків та інші, до звільнення яких Європейський союз закликав стільки разів, вільні і повернулися до своєї країни", - йдеться в повідомленні.

Могеріні зазначила, що звільнення українців є свідченням роботи і рішучості тих, в тому числі громадянського суспільства, активістів і юристів, хто невтомно працював для досягнення цього результату.

"Ми сподіваємося, що вони зможуть швидко відновити стосунки зі своїми сім'ями, і бажаємо їм швидкого одужання після виснажливого ув'язнення. Європейський союз очікує, що всі сторони будуть використовувати цей імпульс", - наголошується в повідомленні.

Що було раніше: У суботу відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Микола Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.