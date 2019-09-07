Зеленський знову поговорив з Путіним - про обмін, нормандську зустріч і Донбас

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову та домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в "нормандському форматі".

Джерело: Офіс президента України у Facebook, прес-служба Кремля

Деталі: За повідомленням ОПУ, сторони підкреслили, що "задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу".

Також під час розмови йшлося про подальші кроки у рамках Мінського процесу для врегулювання конфлікту на Донбасі, зазначили в Офісі президента.

У Путіна в свою чергу зазначили, що розмова відбулася за ініціативою української сторони.

У прес-службі Кремля підкреслили, що звільнення і передача утримуваних осіб має "велике значення для нормалізації та оздоровлення двосторонніх відносин".

"Наголошено на важливості дотримання режиму припинення вогню (на Донбасі - ред.), та послідовного розведення сил і засобів на лінії зіткнення протиборчих сторін", - йдеться у повідомленні.

Також Путін наголосив на необхідності продовження всебічної підготовчої роботи до саміту "нормандської четвірки", "щоб чергова зустріч ... була результативною і реально сприяла виконанню наявних домовленостей на вищому рівні, перш за все мінського "комплексу заходів".

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