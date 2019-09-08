Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Омбудсмен РФ пропонує угоду з Україною про припинення переслідування

Неділя, 8 вересня 2019, 09:57
Омбудсмен РФ пропонує угоду з Україною про припинення переслідування

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова запропонувала укласти між Україною і РФ угоду, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах.

Джерело: заява Москалькової, опублікована в неділю прес-службою омбудсмена РФ

Пряма мова: Вважаю доречним у перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яка в тому числі могла б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах.

...Важливо провести широку роз'яснювальну роботу про гарантії прав громадян, що беруть участь у процесах з повернення з метою недопущення їхнього подальшого притягнення до кримінальної відповідальності в разі бажання переміститися з України до Росії або назад, а також не допустити можливих спекуляцій, пов'язаних зі зверненнями до міждержавних судових органів та міжнародних організацій під надуманими приводами.

Деталі: Москалькова зазначила, що проведений у суботу обмін утримуваними громадянами між РФ і Україною має стати частиною системної програми дій з «деескалації конфлікту, нормалізації відносин між Росією і Україною, а також стабілізації ситуації на Південному Сході України».

Читайте також: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Передісторія:

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяомбудсмен
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Росія
Британська розвідка: у РФ погрозами вербують на війну будівельників, що працюють у Москві
Під час заколоту "вагнерівці" дійшли до ядерної бази "Воронєж-45" – Буданов
США попередили Росію про "неминучу відповідальність" у разі ядерної катастрофи на ЗАЕС
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: