Омбудсмен РФ пропонує угоду з Україною про припинення переслідування
Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова запропонувала укласти між Україною і РФ угоду, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах.
Джерело: заява Москалькової, опублікована в неділю прес-службою омбудсмена РФ
Пряма мова: Вважаю доречним у перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яка в тому числі могла б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах.
...Важливо провести широку роз'яснювальну роботу про гарантії прав громадян, що беруть участь у процесах з повернення з метою недопущення їхнього подальшого притягнення до кримінальної відповідальності в разі бажання переміститися з України до Росії або назад, а також не допустити можливих спекуляцій, пов'язаних зі зверненнями до міждержавних судових органів та міжнародних організацій під надуманими приводами.
Деталі: Москалькова зазначила, що проведений у суботу обмін утримуваними громадянами між РФ і Україною має стати частиною системної програми дій з «деескалації конфлікту, нормалізації відносин між Росією і Україною, а також стабілізації ситуації на Південному Сході України».
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Передісторія:
- 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
- В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.