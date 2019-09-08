Омбудсмен РФ пропонує угоду з Україною про припинення переслідування

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова запропонувала укласти між Україною і РФ угоду, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах.

Джерело: заява Москалькової, опублікована в неділю прес-службою омбудсмена РФ

Пряма мова: Вважаю доречним у перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яка в тому числі могла б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах.

...Важливо провести широку роз'яснювальну роботу про гарантії прав громадян, що беруть участь у процесах з повернення з метою недопущення їхнього подальшого притягнення до кримінальної відповідальності в разі бажання переміститися з України до Росії або назад, а також не допустити можливих спекуляцій, пов'язаних зі зверненнями до міждержавних судових органів та міжнародних організацій під надуманими приводами.

Деталі: Москалькова зазначила, що проведений у суботу обмін утримуваними громадянами між РФ і Україною має стати частиною системної програми дій з «деескалації конфлікту, нормалізації відносин між Росією і Україною, а також стабілізації ситуації на Південному Сході України».

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