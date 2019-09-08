МЗС просить світ посилити тиск на РФ через "вибори" у Криму

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Неділя, 8 вересня 2019, 11:26

МЗС України закликає міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих "місцевих виборів" в окупованому Криму і посилити тиск на РФ.

Джерело: заява МЗС України

Дослівно: Нові порушення міжнародного права з боку РФ свідчать про необхідність не лише продовження, але й посилення міжнародного політичного та економічного тиску на РФ з метою відновлення територіальної цілісності України, у тому числі у вигляді обмежувальних заходів, пов’язаних з окупацією Криму.

Будь-які кроки, спрямовані на послаблення санкційного тиску, так звана "нормалізація та налагодження діалогу" на зразок безумовного відновлення роботи РФ у ПАРЄ, лише стверджує державу-окупанта у її безкарності та заохочує до нових правопорушень.

МЗС України закликає міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих «місцевих виборів» в тимчасово окупованому Криму, не допускати контактів на національному та регіональному рівнях з незаконними інституціями російської окупаційної адміністрації та її представниками, а також посилити зусилля з метою припинення окупації Криму.

Деталі: У МЗС заявили, що АРК та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права. При цьому одним з ключових обов’язків держави-окупанта є дотримання національного законодавства держави-суверена, тобто України.

У міністерстві наголосили, що так звані "місцеві вибори" становлять грубе порушення Конституції та законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права.

Там підкреслили, що результати незаконного голосування не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством, а всі причетні до організації та проведення незаконного голосування особи нестимуть відповідальність згідно із законодавством України.

Передісторія:

  • У Росії в неділю проходить єдиний день голосування - близько 6 тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.
  • Прокуратура Криму закликала жителів окупованого півострова не брати участь у незаконних виборах, які проводяться Росією у неділю на території АР Крим та Севастополя.

Українська правда

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Теми: МЗС Крим Росія вибори


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