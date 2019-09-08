Держдеп: РФ має негайно звільнити всіх інших українців

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Неділя, 8 вересня 2019, 18:25

Сполучені Штати закликають Росію негайно звільнити всіх українців, включно із представниками кримськотатарської громади, які лишаються незаконно ув’язненими та хочуть бачити ознаки "більш активного діалогу між РФ та Україною".   

Джерело: заява Держдепартамента США 

Деталі: У Держдепі привітали звістку про звільнення 35 українців, утримуваних Росією, в обмін на 35 полонених, утримуваних Україною.

"Ми постійно закликали звільнити 24 членів українських екіпажів, затриманих Росією після нападу на українські судна в Чорному морі біля Керченської протоки у листопаді 2018 року, а також Олега Сенцова та інших політв’язнів. Ми вітаємо повідомлення про те, що вони повернулися додому", - йдеться у заяві.

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх інших українців, включно із представниками кримськотатарської громади, які все ще залишаються несправедливо ув’язненими", - наголосили у Держдепі.

У заяві відомства зазначено, що США "хотіли б бачити ознаки більш активного діалогу між Росією та Україною".

"Президент Зеленський чітко заявив про свою прихильність досягти дипломатичного вирішення конфлікту, підбурюваного Росією на сході України. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського і закликаємо Росію виконати всі свої зобов’язання, взяті нею в рамках Мінських угод", - заявляють у Держдепартаменті. 

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Нагадаємо:

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список тих, хто повернувся до України - тут, список тих, кого видали Росії – тут
  • Серед українців, які повернула Росія - політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також 24 моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки. 

Українська правда

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Теми: політв'язні Росія США Донбас


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