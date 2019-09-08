РФ звинуватила Facebook та Google у "втручанні в вибори"

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Неділя, 8 вересня 2019, 19:20

У Роскомнадзорі заявили, що виявили поширення політичної реклами в Google, Facebook і Youtube в єдиний день голосування, що можна розглядати як "втручання у суверенні справи Росії".

Джерело: заява прес-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонського, пише ТАСС

Деталі: За словами Ампелонського, дані дії ресурсів "можна розглядати як втручання у суверенні справи Росії і перешкоджання проведенню демократичних виборів в РФ".

"Такі дії з боку іноземних компаній є неприпустимими. Факти порушень Google і Facebook будуть передані до парламентської комісії з розслідування іноземного втручання у справи РФ", - заявив він.

Чиновник додав, що минулоріч із зазначеними компаніями "відпрацьовували аналогічні ситуації" і направляли "рекомендації виключити використання рекламного інвентарю для поширення політагітації" у період виборів, але вони "залишилися без уваги".

Нагадаємо, 

  • 8 вересня в Росії - єдиний день голосування, в цей день проходить близько 6 тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.
  • Прокуратура Криму закликала жителів Криму не брати участі у незаконних виборах, які проводяться на території АР Крим та Севастополя.

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Теми: Росія вибори facebook агітація


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