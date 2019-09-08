Сенцову і Кольченку надали тимчасове житло, з постійним - "вирішують"

Звільненим політв'язням Олегу Сенцову та Олександру Кольченку надали тимчасове житло.

Джерело: інтерв'ю уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової ВВС-Україна

Деталі: За словами омбудсмена, питання надання звільненим українцям постійного житла "буде вирішуватися", відповідно до "завдання, яке поставив президент" .

Пряма мова: "Щодо постійного житла - ми будемо вирішувати, президент вже поставив відповідне завдання, адже, безумовно, їм повертатися туди (в Крим - ред.) не можна. Адже в них є родини. Наприклад, у Сенцова є мама, дітки, які теж хочуть бути зі своїм батьком. Вчора ми це питання обговорили з Олегом, будемо його вирішувати".

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