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Сенцову і Кольченку надали тимчасове житло, з постійним - "вирішують"

Неділя, 8 вересня 2019, 19:54
Сенцову і Кольченку надали тимчасове житло, з постійним - вирішують
фото - Ельдар Сарахман

Звільненим політв'язням Олегу Сенцову та Олександру Кольченку надали тимчасове житло. 

Джерело: інтерв'ю уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової ВВС-Україна

Деталі: За словами омбудсмена, питання надання звільненим українцям  постійного житла "буде вирішуватися", відповідно до "завдання, яке поставив президент" .

Пряма мова: "Щодо постійного житла - ми будемо вирішувати, президент вже поставив відповідне завдання, адже, безумовно, їм повертатися туди (в Крим - ред.) не можна. Адже в них є родини. Наприклад, у Сенцова є мама, дітки, які теж хочуть бути зі своїм батьком. Вчора ми це питання обговорили з Олегом, будемо його вирішувати". 

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Нагадаємо:

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список тих, хто повернувся до України - тут, список тих, кого видали Росії – тут

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніСенцовжитлоКримРосія
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