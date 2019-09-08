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Мінекономіки має 35 сценаріїв запровадження ринку землі

Неділя, 8 вересня 2019, 22:13

У Мінекономіки, торгівлі та сільського господарства є 35 "сценаріїв" запровадження ринку землі. 

Джерело: інтерв'ю Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова журналу НВ.

Пряма мова: "Є 35 сценаріїв, підготовлених усіма можливими фахівцями. Думаю, треба фокусуватися на двох критеріях. Перший - економічне зростання. Другий - розподіл його між людьми".

"Нам потрібна реформа, яка дасть максимальне економічне зростання і поділить його результат між українцями. У тому числі між власниками землі".

Деталі: За словами Милованова, відомство "встигне все зробити" до 1 грудня, коли реформа ринку землі має запрацювати. 

"Проблема не в тому, що ми не знаємо, що робити, щоб запустити реформу, а в тому, що ми не можемо всередині країни, між собою, домовитися, що ми її запускаємо. Кожен тягне ковдру на себе. Люди, які володіють великими компаніями, хто має корупційні позиції, або ті, хто побудував політичну кар'єру на тому, що бореться з ринком землі, наприклад, - вони не розгорнуться і не відмовляться. Це люди, які не хочуть конкуренції", - пояснив він.

Милованов додав, що "наші справжні конкуренти - це інші країни": "Поки ми бачимо один в одному конкурентів, світ йде вперед, і це видно за даними - ми відстаємо. Наша економічна позиція щодо інших країн падає".

Говорячи про відновлення великої приватизації держпідприємств, про що заявив президент Володимир Зеленський, Милованов зазначив: "Я буду зустрічатися з основними гравцями на ринку, в тому числі всередині економіки".

"Зараз працює близько 30-40 економістів з України та США над тим, щоб зрозуміти, як нам побудувати красиву та стійку структуру", - повідомив він.

Нагадаємо, 

  • 2 вересня на зустрічі з керівниками парламенту, уряду і правоохоронних органів президент Володимир Зеленський розпорядився, щоб уряд підготував, а парламент ухвалив до 1 грудня законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасував мораторій на продаж землі.
  • До 1 жовтня уряд має розробити і внести на розгляд парламенту законопроект про ринок земель с/г призначення, до 1 січня 2021 року інформацією про земельні ділянки має бути наповнено державний земельний кадастр.

"Українська правда" в Threads

Теми: землязаконодавствоМінекономікиМилованов
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