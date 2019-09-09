Після обміну Зеленський телефонував Путіну – помічник президента

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Понеділок, 9 вересня 2019, 10:42

Помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полоненими і літав за звільненими українцями у Москву, заявляє, що президент України Володимир Зеленський телефонував президенту Росії після обміну.

Джерело: інтерв’ю Андрія Єрмака УП

Пряма мова: "Після обміну була ще одна телефонна розмова між президентами, в якій було зафіксовано, що це перший крок, за яким будуть слідувати наступні звільнення". 

Деталі: Єрмак не зміг назвати точний список українців, які залишаються у полоні, але запевнив, що над встановленням і звільненням усіх політв’язнів працюють кожного дня.

Наразі, за словами помічника президента, йдеться про "декілька сотень" утримуваних українців, включно з кримськими татарами.  

Єрмак не назвав нових дат можливого звільнення громадян України, але додав, що Зеленський "поставив чітку задачу всім, щоб все це відбувалось дуже швидко".

Читайте також: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля

Обмін полоненими: Список українців

Обмін полоненими: Список росіян

Передісторія:

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список тих, хто повернувся до України – тут, список тих, кого видали Росії – тут

Українська правда

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Теми: Зеленський Путін полонені політв'язні


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