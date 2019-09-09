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Так звані "вибори" в Криму: прокуратура розслідує держзраду українки

Понеділок, 9 вересня 2019, 11:36

Джерело: прес-служба прокуратури Автономної республіки Крим

Після так званих виборів до окупаційного "Государственного совета Республики Крым" прокуратура повідомила про підозру голові підконтрольної Кремлю виборчої комісії Михайлу Малишеву і його помічниці українці Айше Гафаровій.

Дослівно: "Проведення вказаних незаконних виборів забезпечувала в тому числі громадянка України, яка у березні 2014 року увійшла до складу незаконно утвореної "Избирательной комиссии Республики Крым", де брала участь у підготовці та проведенні незаконного "референдуму"...

9 вересня 2019 року, прокуратурою АР Крим та ГУ СБУ в АР Крим вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади".

Деталі: 8 вересня в анексованому Криму незаконно провели вибори депутатів до окупаційного "Государственного совета Республики Крым" і "местных советов".

За словами прокурора АР Крим Гюндуза Мамедова, наразі про підозру повідомили організатору так званих виборів Михайлу Малишеву. Малишев займає пост голови "Избирательной комиссии Республики Крым". Обвинувальний акт відносно нього невдовзі скерують до суду.

Прокуратура офіційно не називає імені українки, водночас, за інформацією джерела УП йдеться про Гафарову.

Нагадаємо:

  • 8 вересня в Росії - єдиний день голосування, в цей день проходить близько 6 тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.
  • Прокуратура Криму закликала жителів Криму не брати участі у незаконних виборах, які проводяться на території АР Крим та Севастополя.

Українська правда

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