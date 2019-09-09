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УПЦ просить ООН захистити своїх вірян в окупованому Криму

Понеділок, 9 вересня 2019, 14:06

Джерело: Facebook-сторінка заступника голови управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратія Зорі

Українська громада окупованого Сімферополя звернулася до Комітету ООН з прав людини з проханням захистити їхні права на проведення служб в церкві УПЦ на півострові.

Пряма мова Зорі: "Українська православна громада Сімферополя просить Об‘єднані Нації захистити їхнє право на свободу віросповідання від переслідувань російської окупаційної влади Криму".

Деталі: Зоря також поширив пост адвоката Сергія Зайця, в якому той заявив, що Росії доведеться відповідати за свою поведінку і найближчим часом звітувати про дотримання прав людини перед органами ООН.

Передісторія:

  • У березні Зоря заявив, що окупанти звернулися до так званого "суду", щоб відібрати у Православної церкви України єдиний храм в анексованому Криму.
  • Мова йде про дострокове розірвання договору оренди на будівлю, де знаходиться єдиний в Сімферополі храм ПЦУ. За словами владики, окупанти вказують причиною такого рішення - "відсутність оплати оренди" в розмірі 2 рублі.
  • Раніше окупанти вимагали звільнити приміщення на початку березня.
  • 28 січня 2019 року в окупованому Криму так званий арбітражний суд ухвалив вилучити з власності Кримської єпархії УПЦ КП приміщення Кафедрального соборусвятих рівноапостольних князя Володимира і Ольги.
  • Угоду про надання УПЦ (КП) приміщення у Сімферополі для Кафедрального собору і управління Кримської єпархії уклали ще в 2002 році.

Українська правда

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Теми: церкваКримРосіяанексія
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