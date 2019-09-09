УПЦ просить ООН захистити своїх вірян в окупованому Криму

Джерело: Facebook-сторінка заступника голови управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратія Зорі

Українська громада окупованого Сімферополя звернулася до Комітету ООН з прав людини з проханням захистити їхні права на проведення служб в церкві УПЦ на півострові.

Пряма мова Зорі: "Українська православна громада Сімферополя просить Об‘єднані Нації захистити їхнє право на свободу віросповідання від переслідувань російської окупаційної влади Криму".

Деталі: Зоря також поширив пост адвоката Сергія Зайця, в якому той заявив, що Росії доведеться відповідати за свою поведінку і найближчим часом звітувати про дотримання прав людини перед органами ООН.

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