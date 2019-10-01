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Держсек США був присутній під час телефонної розмови Трампа з Зеленським — WSJ

Вівторок, 1 жовтня 2019, 03:35
Держсек США був присутній під час телефонної розмови Трампа з Зеленським — WSJ

Державний секретар США Майк Помпео був присутній у Білому домі під час телефонної розмови президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, яка стала підставою для можливого імпічменту президента Америки.

Джерело: The Wall Street Journal, посилаючись на інформацію від чиновника Держдепу.

При цьому невідомо, яку роль зіграв Помпео під час переговорів.

"Держсекретар Майк Помпео був серед чиновників адміністрації, які слухали телефонний дзвінок від 25 липня між президентом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським", - заявив чиновник Держдепу.

Нагадуємо:

  • Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
  • Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • У розмові Трамп нагадує Зеленському, що Джо Байден як віце-президент США у 2016 році лобіював звільнення генпрокурора України Віктора Шокіна.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампЗеленський
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