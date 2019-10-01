Державний секретар США Майк Помпео був присутній у Білому домі під час телефонної розмови президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, яка стала підставою для можливого імпічменту президента Америки.

Джерело: The Wall Street Journal, посилаючись на інформацію від чиновника Держдепу.

При цьому невідомо, яку роль зіграв Помпео під час переговорів.

"Держсекретар Майк Помпео був серед чиновників адміністрації, які слухали телефонний дзвінок від 25 липня між президентом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським", - заявив чиновник Держдепу.

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