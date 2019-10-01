В Україні почався осінній призов, тисячі українців підуть в армію
Вівторок, 1 жовтня 2019, 10:44
Протягом жовтня-грудня в Україні триватиме осінній призов громадян на строкову військову службу.
Про це йдеться у розпорядженні Уряду від 29 вересня.
Так для проходження строкової військової служби буде відправлено 15 200 осіб, із них до: Збройних Сил України – 9 000 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 800 осіб, Державної прикордонної служби – 4 400 осіб, Національної гвардії – 1 000 осіб.
Передісторія:
Українська правда