В Україні почався осінній призов, тисячі українців підуть в армію

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Вівторок, 1 жовтня 2019, 10:44

Протягом жовтня-грудня в Україні триватиме осінній призов громадян на строкову військову службу.

Про це йдеться у розпорядженні Уряду від 29 вересня.

Так для проходження строкової військової служби буде відправлено 15 200 осіб, із них до: Збройних Сил України – 9 000 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 800 осіб, Державної прикордонної служби – 4 400 осіб, Національної гвардії – 1 000 осіб.

Передісторія:

  • У 2018 році під час жовтня-грудня планувалося призвати 17 960 громадян України.
  • У вересні Військові комісаріати Києва передали до Національної поліції майже 35 тисяч справ на киян, які ухиляються від призову на строкову військову службу.

Українська правда

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Теми: армія Україна


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