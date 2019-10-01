В Україні почався осінній призов, тисячі українців підуть в армію

Протягом жовтня-грудня в Україні триватиме осінній призов громадян на строкову військову службу.

Про це йдеться у розпорядженні Уряду від 29 вересня.

Так для проходження строкової військової служби буде відправлено 15 200 осіб, із них до: Збройних Сил України – 9 000 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 800 осіб, Державної прикордонної служби – 4 400 осіб, Національної гвардії – 1 000 осіб.

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