Канал "112 Україна" оскаржує рішення Нацради у суді
Телерадіоорганізації, які здійснюють мовлення під емблемою "112 Україна", звернулись до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом, у якому оскаржують рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення згідно з якими, їм відмовлено у продовженні строку дії ліцензії на мовлення.
Джерело: прес-служба ОАСК
Деталі: Позивачі вимагають визнати протиправними та скасувати рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення від 26 вересня щодо відмови у продовженні строку дії ліцензії на мовлення.
Разом з адміністративним позовом до суду надійшла заява про забезпечення позову, у якій просять суд зупинити дію зазначених рішень Нацради та зобов’язати відповідного провайдера поновити надання позивачам послуг з трансляції у цифровому форматі телевізійних програм у повному обсязі та без будь-яких змін аудіо-візуального ряду.
Позивачами у даному адміністративному позові зазначені п’ять телерадіоорганізацій, які здійснюють мовлення під емблемою "112 Україна".
Як повідомляється, нині судом вирішується питання щодо відкриття провадження та щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.
Що було раніше: 26 вересня Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила ліцензію каналу "112-Україна".
Сам канал у своїй заяві розцінив рішення Нацради як "жорстку цензуру" і назвав її дії незаконними.
Нагадаємо:
- Національна Рада неодноразово виносила попередження 112 каналу, щодо недотримання умов надання ліцензії.
- У липні в Нацраді заявляли, що юристи телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK унеможливлюютьвстановлення зв'язку мовників із Російською Федерацією та кумом Путіна Віктором Медведчуком.
- У червні соратник Медведчука депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак став власникомтелеканалу ZIK.
- У 2018 році батько нардепа Євгена Мураєва Володимир передавКозаку корпоративні права на телеканал NewsOne.
- Також нагадаємо, що Козак - давній соратник Віктора Медведчука. У грудні 2018 року вінтакож став кінцевим бенефіціаромусіх шести телеканалів, що входять до групи "112 Україна".
- Як повідомлялося, у 2017 році Козак та Медведчук фігурували у справіпро виведення з-під оподаткування 2,5 мільярдів компанією "Тедіс Україна".
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