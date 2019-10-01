Канал "112 Україна" оскаржує рішення Нацради у суді

Телерадіоорганізації, які здійснюють мовлення під емблемою "112 Україна", звернулись до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом, у якому оскаржують рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення згідно з якими, їм відмовлено у продовженні строку дії ліцензії на мовлення.

Джерело: прес-служба ОАСК

Деталі: Позивачі вимагають визнати протиправними та скасувати рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення від 26 вересня щодо відмови у продовженні строку дії ліцензії на мовлення.

Разом з адміністративним позовом до суду надійшла заява про забезпечення позову, у якій просять суд зупинити дію зазначених рішень Нацради та зобов’язати відповідного провайдера поновити надання позивачам послуг з трансляції у цифровому форматі телевізійних програм у повному обсязі та без будь-яких змін аудіо-візуального ряду.

Позивачами у даному адміністративному позові зазначені п’ять телерадіоорганізацій, які здійснюють мовлення під емблемою "112 Україна".

Як повідомляється, нині судом вирішується питання щодо відкриття провадження та щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Що було раніше: 26 вересня Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила ліцензію каналу "112-Україна".

Сам канал у своїй заяві розцінив рішення Нацради як "жорстку цензуру" і назвав її дії незаконними.

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