Нацрада не продовжила ліцензію групі каналів "112-Україна"

Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила ліцензію регіональним мовникам каналу "112-Україна".

Таке рішення Рада одноголосно прийняла у четвер.

Причиною відмови стало те, що канал змінив програмну концепцію, а Нацрада неодноразово (більше 30 разів) відмовлялася її погодити.

В своїх попередніх моніторингах Нацрада встановила, що п'ять регіональних мовників, які транслювали 112 канал збільшили обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач із 2 год. 30 хв./добу за ліцензією до 22 год. 50 хв./добу фактично.

"Не транслюються взагалі культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, розважальні та музичні, дитячі передачі, а також немає фільмопоказу. Без дозволу регуляторного органу компанії самовільно змінили логотипи", - повідомляла Нацрада.

Також не транслювалися дитячі передачі.

Як повідомляє Детектор Медіа члени Нацради наголосили, що не йдеться про позбавлення ліцензії каналу "112 Україна": він має супутникову ліцензію та продовжить мовити. А йдеться про регіональні компанії, які зобов’язані були мовити як регіональні канали, а не ретранслювати загальнонаціональний канал (юридично це було створення "спільного продукту", а не ретрансляція).

Не продовжили цифрові ліцензій на мовлення регіональним компаніям, які мовили під логотипом "112 Україна": ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Лідер ТВ".

Сам канал у своїй заяві розцінив рішення Нацради як "жорстку цензуру" і назвав її дії незаконними.

"Ми сприймаємо рішення Нацради як незаконне рішення нелегітимного органу влади", - сказано у заяві.

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