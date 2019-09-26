Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацрада не продовжила ліцензію групі каналів "112-Україна"

Четвер, 26 вересня 2019, 13:17
Нацрада не продовжила ліцензію групі каналів 112-Україна

Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила ліцензію регіональним мовникам каналу "112-Україна".

Таке рішення Рада одноголосно прийняла у четвер.

Причиною відмови стало те, що канал змінив програмну концепцію, а Нацрада неодноразово (більше 30 разів) відмовлялася її погодити.     

В своїх попередніх моніторингах Нацрада встановила, що п'ять регіональних мовників, які транслювали 112 канал збільшили обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач із 2 год. 30 хв./добу за ліцензією до 22 год. 50 хв./добу фактично.

"Не транслюються взагалі культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, розважальні та музичні, дитячі передачі, а також немає фільмопоказу. Без дозволу регуляторного органу компанії самовільно змінили логотипи", - повідомляла Нацрада.

Також не транслювалися дитячі передачі.

Як повідомляє Детектор Медіа члени Нацради наголосили, що не йдеться про позбавлення ліцензії каналу "112 Україна": він має супутникову ліцензію та продовжить мовити. А йдеться про регіональні компанії, які зобов’язані були мовити як регіональні канали, а не ретранслювати загальнонаціональний канал (юридично це було створення "спільного продукту", а не ретрансляція).

Не продовжили цифрові ліцензій на мовлення регіональним компаніям, які мовили під логотипом "112 Україна": ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Лідер ТВ".

Сам канал у своїй заяві розцінив рішення Нацради як "жорстку цензуру" і назвав її дії незаконними.

"Ми сприймаємо рішення Нацради як незаконне рішення нелегітимного органу влади", - сказано у заяві.

Нагадаємо:

  • Національна Рада неодноразово виносила попередження 112 каналу щодо недотримання умов надання ліцензії.
  • У липні в Нацраді заявляли, що юристи телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK унеможливлюють встановлення зв'язку мовників із Російською Федерацією та кумом Путіна Віктором Медведчуком.
  • У червні соратник Медведчука депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак став власником телеканалу ZIK.
  • У 2018 році батько нардепа Євгена Мураєва Володимир передав Козаку корпоративні права на телеканал NewsOne.
  • Також нагадаємо, що Козак - давній соратник Віктора Медведчука. У грудні 2018 року вінтакож став кінцевим бенефіціаром усіх шести телеканалів, що входять до групи "112 Україна".
  • Як повідомлялося, у 2017 році Козак та Медведчук фігурували у справі про виведення з-під оподаткування 2,5 мільярдів компанією "Тедіс Україна".

"Українська правда" в Threads

Теми: телебаченняцензура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
телебачення
Бужанському не загрожує штраф за відмову говорити українською в ефірі – мовний омбудсмен
МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно
У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України
Останні новини
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
Усі новини...
Реклама: