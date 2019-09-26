Нацрада не продовжила ліцензію групі каналів "112-Україна"
Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила ліцензію регіональним мовникам каналу "112-Україна".
Таке рішення Рада одноголосно прийняла у четвер.
Причиною відмови стало те, що канал змінив програмну концепцію, а Нацрада неодноразово (більше 30 разів) відмовлялася її погодити.
В своїх попередніх моніторингах Нацрада встановила, що п'ять регіональних мовників, які транслювали 112 канал збільшили обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач із 2 год. 30 хв./добу за ліцензією до 22 год. 50 хв./добу фактично.
"Не транслюються взагалі культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, розважальні та музичні, дитячі передачі, а також немає фільмопоказу. Без дозволу регуляторного органу компанії самовільно змінили логотипи", - повідомляла Нацрада.
Також не транслювалися дитячі передачі.
Як повідомляє Детектор Медіа члени Нацради наголосили, що не йдеться про позбавлення ліцензії каналу "112 Україна": він має супутникову ліцензію та продовжить мовити. А йдеться про регіональні компанії, які зобов’язані були мовити як регіональні канали, а не ретранслювати загальнонаціональний канал (юридично це було створення "спільного продукту", а не ретрансляція).
Не продовжили цифрові ліцензій на мовлення регіональним компаніям, які мовили під логотипом "112 Україна": ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Лідер ТВ".
Сам канал у своїй заяві розцінив рішення Нацради як "жорстку цензуру" і назвав її дії незаконними.
"Ми сприймаємо рішення Нацради як незаконне рішення нелегітимного органу влади", - сказано у заяві.
Нагадаємо:
- Національна Рада неодноразово виносила попередження 112 каналу щодо недотримання умов надання ліцензії.
- У липні в Нацраді заявляли, що юристи телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK унеможливлюють встановлення зв'язку мовників із Російською Федерацією та кумом Путіна Віктором Медведчуком.
- У червні соратник Медведчука депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак став власником телеканалу ZIK.
- У 2018 році батько нардепа Євгена Мураєва Володимир передав Козаку корпоративні права на телеканал NewsOne.
- Також нагадаємо, що Козак - давній соратник Віктора Медведчука. У грудні 2018 року вінтакож став кінцевим бенефіціаром усіх шести телеканалів, що входять до групи "112 Україна".
- Як повідомлялося, у 2017 році Козак та Медведчук фігурували у справі про виведення з-під оподаткування 2,5 мільярдів компанією "Тедіс Україна".
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