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Політтехнолог розповів, як Путін розмовляв із Порошенком

Вівторок, 1 жовтня 2019, 12:13
Політтехнолог розповів, як Путін розмовляв із Порошенком

Політтехнолог п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Гринів застерігає нинішню владу від пасток держави агресора та її лідера Володимира Путіна.

Джерело: інтерв’ю політтехнолога, колишнього нардепа Ігоря Гриніва hromadske.

Пряма мова: "Я насправді бажаю успіху цій владі. Але дуже боюся її недосвідченості. Особливо в зовнішньополітичних питаннях. Бо конфлікт інтересів між Україною і Росією є на грані ворожих відносин. І ворог гарно вміє розставляти пастки. Знаєте, як розмовляв перші півроку Путін з Порошенком? "Пётр Алексеевич, чем я могу тебе помочь?" При цьому посилаючи тисячі людей, які вбивали!...

Після Іловайська він не втримав вже цю гру. Можливо, зараз ще зарано про все говорити, але коли вперше відбулось так зване припинення вогню, на наступний день вийшов про це прес-реліз. А ще за день Пєсков прокинувся і сказав: "Что значит "прекращение огня"? Нас там нет". Але процес вже пішов. Його результат – перші Мінські угоди, де вперше Росія стала суб’єктом перемовин".

Передісторія:

  • Росія з 2014 року здійснює гібридну військову агресію проти України, підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі.
  • 21 вересня 2018 року Україна надіслала Росії офіційне повідомлення, що виходить з угоди про дружбу з нею.
  • У жовтні 2018 року президент Росії Володимир Путін заявив, що хоче дочекатися результатів виборів в Україні і "спробувати налагодити стосунки з новим керівництвом країни".
  • Після приходу до влади шоумена Володимира Зеленського розблокувався процес обміну утримуваними особами між РФ і Україною.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоПутін
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