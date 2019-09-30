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На тлі скандалу з імпічментом Трампу Луценко поїхав у Британію

Понеділок, 30 вересня 2019, 11:36

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко поїхав у Велику Британію на курси англійської мови.

Джерело: Telegram-канал "Лещенко тут" колишнього журналіста і нардепа Сергія Лещенка.

Дослівно: "Колишній генеральний прокурор Луценко злиняв з України... в Британію. У самий розпал кризи у зв'язку з імпічментом Дональду Трампу, який спровокувало постачання дезінформації від Луценка на адресу Руді Джуліані.

Про виїзд екс-прокурора мені розповів журналіст NBC Річард Енгель, який спілкувався з Луценком днями в Києві. Той повідомив, що вилітає до Лондона ... підтягти свою англійську. Іноземні журналісти в шоці від такої поведінки людини, яка заварила усю цю кашу".

Деталі: прес-секретар Луценка Лариса Сарган у коментарі Українській правді підтвердила, що Луценко дійсно поїхав у Велику Британію, за її словами, на курси англійської мови, які триватимуть півтора місяці.

Пряма мова Сарган: "Він не виїхав, він поїхав на навчання".

Вона зазначила, що Луценко давно планував "підтягнути" рівень англійської і лише зараз, коли у нього з’явився на це час, поїхав на курси.

Знати більше:

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Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови 

Нагадаємо:

  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо порушень під час телефонного дзвінка президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
  • У тексті скарги вказується, що Трамп в розмові з Володимиром Зеленським похвалив Юрія Луценка, який на той момент очолював Генпрокуратуру, і наголосив на необхідності залишити його на цій посаді.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні. Хантер входив у раду директорів компанії Burisma Holdings.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛуценкоТрампСШАЗеленський
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