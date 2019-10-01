ЗМІ РФ повідомляють, що Кучма підписав "формулу Штайнмаєра"
Російські ЗМІ повідомляють про те, що українська делегація підписала у вівторок "формулу Штайнмаєра" на черговому засіданні контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України.
Джерело: російський ТАСС з посиланням на джерела, близькі до переговорів у Мінську.
Дослівно: "Леонід Кучма, який представляє на зустрічі офіційний Київ, підписав документ, узгодженого раніше радниками глав" нормандської четвірки ".
Деталі: "Українська правда" намагається отримати підтвердження цієї інформації з української сторони. Телефон прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми на даний момент не відповідає.
Водночас Офіс президента анонсував терміновий брифінг без вказування теми зустрічі з пресою.
На запитання "Української правди", чи дійсно у Мінську підписали "формулу Штайнмаєра", в ОПУ відповіли лише, що о 19-тій буде брифінг президента. Інших подробиць не надали.
У вівторок, 1 жовтня, о 19:00 відбудеться брифінг Президента України Володимира Зеленського.— Офіс Президента (@APUkraine) October 1, 2019
Місце проведення: прес-центр Офісу Президента, вул. Банкова, 11.
Вхід за паспортами та редакційними посвідченнями.
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