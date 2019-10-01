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ЗМІ РФ повідомляють, що Кучма підписав "формулу Штайнмаєра"

Вівторок, 1 жовтня 2019, 18:05
ЗМІ РФ повідомляють, що Кучма підписав формулу Штайнмаєра

Російські ЗМІ повідомляють про те, що українська делегація підписала у вівторок "формулу Штайнмаєра" на черговому засіданні контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України.

Джерело: російський ТАСС з посиланням на джерела, близькі до переговорів у Мінську.

Дослівно: "Леонід Кучма, який представляє на зустрічі офіційний Київ, підписав документ, узгодженого раніше радниками глав" нормандської четвірки ".

Деталі: "Українська правда" намагається отримати підтвердження цієї інформації з української сторони. Телефон прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми на даний момент не відповідає.

Водночас Офіс президента анонсував терміновий брифінг без вказування теми зустрічі з пресою.

На запитання "Української правди", чи дійсно у Мінську підписали "формулу Штайнмаєра", в ОПУ відповіли лише, що о 19-тій буде брифінг президента. Інших подробиць не надали.

Знати більше: Чотири умови для безпеки на Донбасі: як прибрати загрози від "формули Штайнмаєра"

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінські угодиформула Штайнмаєра
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