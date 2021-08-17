Вибори на деокупованих територіях можливі лише в разі невтручання Росії – законопроєкт КМУ

Кабінет міністрів України пропонує законодавчо зафіксувати, що вибори на деокупованих територіях проводяться лише за відсутності втручання Росії у виборчий процес, можливості забезпечити свободу передвиборної агітації та безпеку проведення виборів.

Джерело: урядовий законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду" (№5844)

Деталі: Законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду" внесений до парламенту прем’єр-міністром Денисом Шмигалем 9 серпня 2021 року, 17 серпня його текст надано для ознайомлення.

У проєкті закону використовуються такі поняття, як перехідний період, конфліктний період, постконфліктний період, реінтеграція, сталий мир тощо. Наприклад, дата деокупації населеного пункту (району) є днем завершення конфліктного та початку постконфліктного періоду там, а дату відновлення територіальної цілісності України встановлює президент.

Факт відсутності окупаційних сил РФ на території населеного пункту (району) та встановлення повного контролю України там встановлюють міністр оборони голова Служби безпеки України та міністр внутрішніх справ України шляхом спільного подання президенту, який виключно на такій підставі приймає рішення про визнання деокупації населеного пункту.

На тимчасово окупованих територіях ані загальнодержавні вибори, ані місцеві вибори, ані референдуми не проводяться.

Загальнодержавні вибори та всеукраїнські референдуми на деокупованих територіях можуть бути проведені лише за умови дотримання вимог Конституції та законодавства України. Місцеві вибори – ще й одночасно з черговими місцевими виборами. Місцеві референдуми – не раніше, ніж після проведення місцевих виборів.

Вибори й референдуми на деокупованих територіях проводяться з обов’язковим додержанням стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Ради Європи щодо виборів, референдумів.

Пункт 5 статті 16 визначає, що вибори на деокупованих територіях проводяться лише в разі можливості забезпечити:

1) недопущення протиправного втручання у виборчий процес, у тому числі з боку Російської Федерації;

2) дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі;

3) дотримання виборчих прав внутрішньо переміщених осіб;

4) свободу передвиборної агітації, рівні можливості доступу до засобів масової інформації та відновлення українського теле- та радіомовлення, вільного обігу українських друкованих ЗМІ на деокупованих територіях;

5) безпечні умови діяльності та безперешкодну участь у виборчому процесі офіційних спостерігачів, зокрема від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, інших міжнародних організацій та іноземних держав.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування на деокупованих територіях формуються за результатами місцевих виборів.

Особи, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю підривали основи національної безпеки і оборони України або порушували права і свободи людини, або ж сприяли таким діям, обмежуються в праві бути обраними на місцевих виборах та займати посади.

Не можуть бути обраними на місцевих виборах чи займати посади особи, які були у складі окупаційних сил РФ, окупаційних адміністрацій РФ.

Виняток – ті, хто забезпечував життєдіяльність тимчасово окупованих територій та не завдав шкоди життю та здоров’ю громадян, а також ті, хто був у складі окупаційних сил чи адміністрацій із примусу.