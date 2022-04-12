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Президент Німеччини хоче приїхати в Київ, але Зеленський не хоче його бачити - Bild

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 17:14
Президент Володимир Зеленський із президентом ФРН Франком-вальтером штайнмаєром перед президентським палацом у Берліні 12 липня 2021 року. фото: getty images

За даними Bild, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хоче приїхати з візитом до Києва, але президент України Володимир Зеленський не бажає його бачити. 

Про це німецьке видання повідомило у вівторок, пише "Європейська правда".

За інформацією Bild з українських урядових кіл, Штайнмаєр хотів відвідати Україну та приїхати до Києва разом з урядовими делегаціями з інших країн ЄС вже у середу, 13 квітня.

Однак, за даними видання, на цей момент президент Володимир Зеленський не хоче зустрічатися з ним у Києві через тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.

"Ми всі знаємо про тісні зв'язки Штайнмайєра з Росією, які також були відзначені формулою Штайнмайєра. Нині йому не раді у Києві. Подивимося, чи це зміниться", - повідомив виданню український дипломат у Києві.

За інформацією Bild, з Києва до офісу федерального президента надійшла чітка заява про те, що на цей момент вони не готові до жодних зустрічей. Проте не можна виключати можливості зустрічі у майбутньому, заявили в Києві.

Сьогодні Штайнмаєр перебуває з візитом у Польщі, де він зустрівся, зокрема, з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Основна тема візиту - війна Росії проти України. З Польщі Штайнмаєр міг вирушити до України.

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На пресконференції з Дудою Штайнмайєр не обговорював можливі плани поїздки до Києва, хоча його про них запитували напряму.

Як міністр закордонних справ у минулому Штайнмаєр підтримував тісні контакти, зокрема, з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим. 

Штайнмайєр також був активним прихильником газопроводу "Північний потік - 2" і вважається архітектором дружньої до Росії політики федерального уряду.

Тиждень тому президент Німеччини визнав, що його політика останніх кількох років щодо Росії була помилковою.

Теми: Німеччинаформула ШтайнмаєраЗеленськийвійна
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