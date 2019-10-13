Кабмін виділив мільярд гривень на зарплати шахтарям

На суботньому засіданні уряд схвалив зміни до держбюджету, якими виділив 1 мільярд гривень на виплату заробітної плати шахтарям.

Джерело: урядовий портал

Деталі: Відповідні зміни до бюджету будуть запропоновані на розгляд Верховної Ради з проханням якомога швидше їх підтримати.

Нагадаємо: