Кабмін виділив мільярд гривень на зарплати шахтарям

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Неділя, 13 жовтня 2019, 00:12

На суботньому засіданні уряд схвалив зміни до держбюджету, якими виділив 1 мільярд гривень на виплату заробітної плати шахтарям. 

Джерело: урядовий портал

Деталі: Відповідні зміни до бюджету будуть запропоновані на розгляд Верховної Ради з проханням якомога швидше їх підтримати. 

Нагадаємо:

  • Наприкінці вересня Кабмін запропонував внести зміни до державного бюджету на 2019 рік, згідно з якими додаткове фінансування в розмірі 1 мільярда гривень направлять на погашення заборгованості перед шахтарями.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрів бюджет


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