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Кабмин выделил миллиард гривен на зарплаты шахтерам

Воскресенье, 13 октября 2019, 00:12

На субботнем заседании правительство одобрило изменения в госбюджет, которыми выделило 1 миллиард гривен на выплату заработной платы шахтерам.

Источник: правительственный портал

Детали: Соответствующие изменения в бюджет будут предложены на рассмотрение Верховной Рады с просьбой как можно быстрее их поддержать.

Напомним:

  • В конце сентября Кабмин предложил внести изменения в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым дополнительное финансирование в размере 1 миллиарда гривен направят на погашение задолженности перед шахтерами.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровбюджет
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