Арахамія назвав число людей Коломойського у "Слузі народу"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорить, що депутатів, яких пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським у президентській фракцій 7-9 осіб.

Джерело: інтерв’ю Арахамії виданню "Лівий берег"

Деталі: Глава фракції також додав, що наразі в парламенті ніхто не очолює неформальну групу Коломойського.

Пряма мова: "Я чув про 7-9. Деяких просто прив’язують за регіональною ознакою."