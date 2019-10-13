Арахамія назвав число людей Коломойського у "Слузі народу"
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорить, що депутатів, яких пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським у президентській фракцій 7-9 осіб.
Джерело: інтерв’ю Арахамії виданню "Лівий берег"
Деталі: Глава фракції також додав, що наразі в парламенті ніхто не очолює неформальну групу Коломойського.
Пряма мова: "Я чув про 7-9. Деяких просто прив’язують за регіональною ознакою."
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