Арахамия назвал число людей Коломойского в "Слуге народа"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что депутатов, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским в президентской фракций 7-9 человек.

Источник: интервью Арахамии изданию "Левый берег"

Детали: Глава фракции также добавил, что сейчас в парламенте никто не возглавляет неформальную группу Коломойского.

Прямая речь: "Я слышал о 7-9. Некоторых людей просто привязывают по региональному признаку."