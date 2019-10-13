Військова операція в Сирії: загинуло 50 мирних жителів

Внаслідок наступу турецьких військ поблизу сирійського міста Рас-ель-Айн загинуло близько 50 мирних жителів.

Джерело: BBC

Деталі: Близько 100 тисяч покинули свої будинки.

Туреччина стверджує, що вже захопила це стратегічно важливе місто. Сирійські курди цю інформацію спростовують.

Загалом, сили курдів Туреччина із союзниками атакували із землі та повітря одразу на багатьох ділянках сирійсько-турецького кордону протяжністю 120 кілометрів.

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