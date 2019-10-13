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Військова операція в Сирії: загинуло 50 мирних жителів

Неділя, 13 жовтня 2019, 01:13

Внаслідок наступу турецьких військ поблизу сирійського міста Рас-ель-Айн загинуло близько 50 мирних жителів.  

Джерело: BBC

Деталі: Близько 100 тисяч покинули свої будинки.

Туреччина стверджує, що вже захопила це стратегічно важливе місто. Сирійські курди цю інформацію спростовують. 

Загалом, сили курдів Туреччина із союзниками атакували із землі та повітря одразу на багатьох ділянках сирійсько-турецького кордону протяжністю 120 кілометрів.

.Нагадаємо:

  • 8 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), що їх Туреччина вважає терористами.
  • Напад розпочався після того, як Трамп оголосив про припинення підтримки курдів."Наша місія – запобігти створенню коридору терору через наш південний кордон і принести мир у регіон", - наголосив Ердоган.

Українська правда

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Теми: СиріяТуреччина
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