Военная операция в Сирии: погибли 50 мирных жителей

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Воскресенье, 13 октября 2019, 01:13

Вследствие наступления турецких войск вблизи сирийского города Рас-эль-Айн погибло около 50 мирных жителей.

Источник: BBC

Детали: Около 100 тысяч покинули свои дома.

Турция утверждает, что уже захватила этот стратегически важный город. Сирийские курды эту информацию опровергают.

В целом, силы курдов Турция из союзниками атаковали с земли и воздуха сразу на многих участках сирийско-турецкой границы протяженностью 120 километров.

Напомним:

  • 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
  • Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов. "Наша миссия - предотвратить создание коридора террора через нашу южную границу и принести мир в регион", - подчеркнул Эрдоган.

Украинская правда

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Темы: Сирия Турция


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