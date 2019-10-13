Военная операция в Сирии: погибли 50 мирных жителей
Воскресенье, 13 октября 2019, 01:13
Вследствие наступления турецких войск вблизи сирийского города Рас-эль-Айн погибло около 50 мирных жителей.
Источник: BBC
Детали: Около 100 тысяч покинули свои дома.
Турция утверждает, что уже захватила этот стратегически важный город. Сирийские курды эту информацию опровергают.
В целом, силы курдов Турция из союзниками атаковали с земли и воздуха сразу на многих участках сирийско-турецкой границы протяженностью 120 километров.
Напомним:
- 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.
- Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов. "Наша миссия - предотвратить создание коридора террора через нашу южную границу и принести мир в регион", - подчеркнул Эрдоган.
Украинская правда