Военная операция в Сирии: погибли 50 мирных жителей

Вследствие наступления турецких войск вблизи сирийского города Рас-эль-Айн погибло около 50 мирных жителей.

Источник: BBC

Детали: Около 100 тысяч покинули свои дома.

Турция утверждает, что уже захватила этот стратегически важный город. Сирийские курды эту информацию опровергают.

В целом, силы курдов Турция из союзниками атаковали с земли и воздуха сразу на многих участках сирийско-турецкой границы протяженностью 120 километров.

Напомним: