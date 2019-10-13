У Києві поліція затримала чоловіків зі зброєю та вибухівкою
Столичні патрульні затримали чотирьох чоловіків, у авто яких знайшли зброю та вибухівку.
Джерело: "Інформатор"
Деталі: У Голосіївському районі поліція зупинила автомобіль Ford Focus, де виявила, за не підтвердженою інформацією, дві гранати РГД-5, одну гранату Ф-1 та зброю.
Вказаний транспорт патрульні шукали через стрілянину, яка виникла раніше.
На місці події проводились слідчі дії. Прибули співробітники вибухотехнічної служби, медики та близько десяти екіпажів патрульної поліції.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua