У Києві поліція затримала чоловіків зі зброєю та вибухівкою

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Неділя, 13 жовтня 2019, 06:40

Столичні патрульні затримали чотирьох чоловіків, у авто яких знайшли зброю та вибухівку.

Джерело: "Інформатор"

Деталі: У Голосіївському районі поліція зупинила автомобіль Ford Focus, де виявила, за не підтвердженою інформацією, дві гранати РГД-5, одну гранату Ф-1 та зброю.

 
Дмитро Щерблюк
 

Столичні патрульні затримали чотирьох чоловіків, у авто яких знайшли зброю та вибухівку.

Дмитро Щерблюк

Вказаний транспорт патрульні шукали через стрілянину, яка виникла раніше. 

На місці події проводились слідчі дії. Прибули співробітники вибухотехнічної служби, медики та близько десяти екіпажів патрульної поліції.

Українська правда

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Теми: Київ поліція


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