У Києві поліція затримала чоловіків зі зброєю та вибухівкою
Неділя, 13 жовтня 2019, 06:40
Столичні патрульні затримали чотирьох чоловіків, у авто яких знайшли зброю та вибухівку.
Джерело: "Інформатор"
Деталі: У Голосіївському районі поліція зупинила автомобіль Ford Focus, де виявила, за не підтвердженою інформацією, дві гранати РГД-5, одну гранату Ф-1 та зброю.
Вказаний транспорт патрульні шукали через стрілянину, яка виникла раніше.
На місці події проводились слідчі дії. Прибули співробітники вибухотехнічної служби, медики та близько десяти екіпажів патрульної поліції.
Українська правда