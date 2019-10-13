В Киеве полиция задержала мужчин с оружием и взрывчаткой

278 просмотров
Воскресенье, 13 октября 2019, 06:40

Столичные патрульные задержали четырех мужчин, в авто которых нашли оружие и взрывчатку.

Источник: "Информатор"

Детали: В Голосеевском районе полиция остановила автомобиль Ford Focus, где обнаружила, по неподтвержденной информации, две гранаты РГД-5, одну граната Ф-1 и оружие.

 
Дмитрий Щерблюк
 

Столичные патрульные задержали четырех мужчин, в авто которых нашли оружие и взрывчатку.

Дмитрий Щерблюк

Указанный транспорт патрульные искали из-за стрельбы, которая возникла раньше.

На месте происшествия проводились следственные действия. Прибыли сотрудники взрывотехнической службы, медики и около десяти экипажей патрульной полиции.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Движение скоростного трамвая частично приостановят - Киевпастранс 12 октября 2019, 19:50
Киев: Семьям погибших участников Революции Достоинства и АТО выплатят по 1,5 тысячи 12 октября 2019, 19:32
Полиция задержала "минера" моста Патона 12 октября 2019, 10:37
Все новости
Главные новости
Супрун обвинила правительство Гончарука в срыве медреформы
В деле Фрумана и Парнаса - третий арестованный: бизнесмен украинского происхождения
Собор иерархов Греческой церкви признал автокефальную ПЦУ
Парнас и Фруман пытались избавиться от Йованович по просьбе Луценко - СМИ
Все новости
психология

Не хочется работать? Почему и что с этим делать

улыбнитесь!

Комиксы 30-летнего дизайнера

советы

Лучше вам тщательно помыть свою эко-бутылку. И вот почему

Поиск по сайту
Архив
Весь архів