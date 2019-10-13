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В Киеве полиция задержала мужчин с оружием и взрывчаткой

Воскресенье, 13 октября 2019, 06:40

Столичные патрульные задержали четырех мужчин, в авто которых нашли оружие и взрывчатку.

Источник: "Информатор"

Детали: В Голосеевском районе полиция остановила автомобиль Ford Focus, где обнаружила, по неподтвержденной информации, две гранаты РГД-5, одну граната Ф-1 и оружие.

 
Дмитрий Щерблюк
 

Столичные патрульные задержали четырех мужчин, в авто которых нашли оружие и взрывчатку.

Дмитрий Щерблюк

Указанный транспорт патрульные искали из-за стрельбы, которая возникла раньше.

На месте происшествия проводились следственные действия. Прибыли сотрудники взрывотехнической службы, медики и около десяти экипажей патрульной полиции.

Украинская правда
Темы: Киевполиция
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