Ситуація на Донбасі: 23 обстріли, двоє поранених
12 жовтня бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого двоє військових отримали поранення.
Джерело: Facebook-сторінка командування ООС
Деталі: Противник обстрілював із забороненої Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Вогонь вівся поблизу Водяного, Новогнатівки, Тарамчука, Пищевика і Широкиного, Верхньоторецького, Мар'їнки, Богданівки, Славного, Новолуганського, Золотого, Майорська та Луганського.
Нагадаємо:
- 11 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua