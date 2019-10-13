Ситуація на Донбасі: 23 обстріли, двоє поранених

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Неділя, 13 жовтня 2019, 07:11

12 жовтня бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого двоє військових отримали поранення.

Джерело: Facebook-сторінка командування ООС

Деталі: Противник обстрілював із забороненої Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Вогонь вівся поблизу Водяного, Новогнатівки, Тарамчука, Пищевика і Широкиного, Верхньоторецького, Мар'їнки, Богданівки, Славного, Новолуганського, Золотого, Майорська та Луганського.

Нагадаємо:

  • 11 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню

Українська правда

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Теми: ООС Донбас Мінські угоди


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