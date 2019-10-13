Поліцейському, що скоїв п'яне ДТП, оголосили про підозру

Поліцейському - водію сектору логістики та матеріально-технічного забезпечення Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у м.Києві оголосили про підозру у скоєнні смертельної ДТП.

Джерело: прес-служба Держбюро розслідувань

Деталі: За попередньою інформацією, правоохоронець у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи за кермом "Skoda Octavia", здійснив виїзд на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем "Audi 80".

Внаслідок ДТП троє потерпілих отримали численні травми та були доправлені до лікарні, одна з постраждалих померла.

Справу кваліфіковано за ч.2 ст.286 КК - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Вінницької області.