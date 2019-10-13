Полицейскому, совершившему пьяное ДТП, объявили о подозрении

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Воскресенье, 13 октября 2019, 09:32

Полицейскому - водителю сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве объявили о подозрении в совершении смертельного ДТП.

Источник: пресс-служба Госбюро расследований

Детали: По предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения полицейский, находясь за рулем "Skoda Octavia", совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Audi 80".

В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, одна из пострадавших скончалась. 

Дело квалифицировано по ч.2 ст.286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Винницкой области.

 
фото - дбр

Украинская правда

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Темы: ДТП полиция ГБР


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