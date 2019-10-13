Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полицейскому, совершившему пьяное ДТП, объявили о подозрении

Воскресенье, 13 октября 2019, 09:32

Полицейскому - водителю сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве объявили о подозрении в совершении смертельного ДТП.

Источник: пресс-служба Госбюро расследований

Детали: По предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения полицейский, находясь за рулем "Skoda Octavia", совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Audi 80".

В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, одна из пострадавших скончалась. 

Дело квалифицировано по ч.2 ст.286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Винницкой области.

 
фото - Гбр

Украинская правда
Темы: ДТПполицияГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
ДТП
Сбивший насмерть нацгвардейца судья "наехал" на ГБР
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
Все новости...
Реклама: