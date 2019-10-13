У Польщі стартували вибори до Сейму та Сенату

13 жовтня у Польщі проходять вибори до двох палат парламенту: поляки оберуть 460 депутатів Сейму та 100 сенаторів.

Джерело: Польське радіо, Укрінформ

Деталі: Вибори триватимуть до 21:00 неділі.

До нижньої палати парламенту (Сейму) обиратися будуть 5112 кандидатів, в середньому 11 осіб на одне місце. До верхньої палати парламенту (Сенат) - 278 кандидатів: майже 3 особи на місце.

На виборах до Сейму зареєстровано 10 виборчих комітетів, з яких – п’ять в усіх виборчих округах. На виборах до Сенату зареєстровано по всій країні 53 виборчі комітети.

За останніми соцопитування, найбільшу підтримку серед населення Польщі має керівна партія "Право і Справедливість" (PiS), за яку готові проголосувати 42-47% поляків. Це приблизно на 20% більше, ніж за найбільшу опозиційну силу – "Громадянську коаліцію".

П’ятивідсотковий виборчий бар’єр можуть також подолати також" Союз демократичної лівиці", консервативна "Польська коаліція" та націоналістична "Конфедерація".

Поляки, які мешкають у США, вже в суботу могли віддати свій голос на парламентських виборах: 13 жовтня о 7:00 за місцевим часом - о 13:00 за польським - відкрилися виборчі дільниці Флориди, Вашингтону, Нью-Йорку, Коннектикуту і Массачусетсу. Голосування на території США завершилося о 6:00 неділі, коли закрилися виборчі дільниці у західних штатах.

Серед 32 тисяч зареєстрованих громадян Польщі найбільше польських виборців проживає у Чикаго і Нью-Йорку.