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В Польше стартовали выборы в Сейм и Сенат

Воскресенье, 13 октября 2019, 09:54

13 октября в Польше проходят выборы в парламент: поляки выберут 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.

Источник: Польское радио, Укринформ

Детали: Выборы продлятся до 21:00 воскресенья.

В нижнюю палату парламента (Сейм) избираются 5112 кандидатов, в среднем 11 человек на одно место. В верхнюю палату парламента (Сенат) - 278 кандидатов: почти 3 человека на место.

На выборах в Сейм зарегистрировано 10 избирательных комитетов, из которых - пять во всех избирательных округах. На выборах в Сенат зарегистрировано по всей стране 53 избирательных комитета. 

По последним соцопросам, наибольшая поддержка среди населения Польши - у правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), за которую готовы проголосовать 42-47% поляков. Это примерно на 20% больше, чем за крупнейшую оппозиционную силу - "Гражданскую коалицию".

5%-ный избирательный барьер могут также преодолеть также "Союз демократических левых", консервативная "Польская коалиция" и националистическая "Конфедерация".

Поляки, проживающие в США, уже в субботу могли отдать свой голос на парламентских выборах: 13 октября в 7:00 по местному времени - в 13:00 по польскому - открылись избирательные участки Флориды, Вашингтона, Нью-Йорке, Коннектикута и Массачусетса. Голосование на территории США завершилось в 6:00 воскресенья, когда закрылись избирательные участки в западных штатах.

Среди 32 тысяч зарегистрированных граждан Польши больше всего польских избирателей проживает в Чикаго и Нью-Йорке.

Темы: Польшавиборы
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