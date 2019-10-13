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Дуда закликав "солідарно тиснути на Росію"

Неділя, 13 жовтня 2019, 10:05
Дуда закликав солідарно тиснути на Росію

Президент Польщі Анджей Дуда закликав країни ЄС не ігнорувати загрози для регіону, яку становить Росія та "солідарно чинити тиск на Російську Федерацію".

Джерело: Польське радіо

Деталі: З таким закликом Дуда виступив на зустрічі лідерів "Групи Аррайолуш" в Афінах, до якої входять Австрія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Польща, Португалія, Словенія, Угорщина та Італія.  

Дослівно: "Незважаючи на те, як оцінюємо діяльність НАТО в регіоні Центрально-Східної Європи, ми повинні солідарно чинити тиск на Російську Федерацію. Про те, наскільки небезпечною є Росія, багато можуть сказати держави, які знаходяться у безпосередній досяжності російських балістичних ракет". 

Дуда закликав лідерів держав ЄС підтримувати усі ініціативи, метою яких є зміцнення безпеки східного флангу НАТО і Європейського Союзу. 

"Польща вважає свою інтенсивну співпрацю зі США не альтернативною співпраці з ЄС, а як доповнення і зміцнення цієї співпраці. В контексті спільної політики безпеки і оборони на нашу підтримку можуть розраховувати усі ініціативи, які будуть синергічними для НАТО, а також служитимуть підтримці і зміцненню трансатлантичних стосунків, а не їх маргіналізації", - додав президент Польщі. 

Теми: РосіяПольщаЄС
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