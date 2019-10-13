Дуда призвал "солидарно давить на Россию"

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Воскресенье, 13 октября 2019, 10:05

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны ЕС не игнорировать угрозы для региона, которую представляет Россия и "солидарно оказывать давление на Российскую Федерацию".

Источник: Польское радио

Детали: С таким призывом Дуда выступил на встрече лидеров "Группы Аррайолуш" в Афинах, в которую входят Австрия, Финляндия, Германия, Латвия, Польша, Португалия, Словения, Венгрия и Италия.

Дословно: "Несмотря на то, как оцениваем деятельность НАТО в регионе Центральной и Восточной Европы, мы должны солидарно оказывать давление на Российскую Федерацию. О том, насколько опасной является Россия, могут сказать многие государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет".

Дуда призвал лидеров государств ЕС поддерживать все инициативы, целью которых является укрепление безопасности восточного фланга НАТО и Европейского Союза.

"Польша считает свою интенсивное сотрудничество с США не альтернативной сотрудничества с ЕС, а как дополнение и укрепление этого сотрудничества. В контексте общей политики безопасности и обороны на нашу поддержку могут рассчитывать все инициативы, которые будут синергичными для НАТО, а также служить поддержанию и укреплению трансатлантических отношений, а не их маргинализации", - добавил президент Польши.

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Темы: Росcия Польша ЕС


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